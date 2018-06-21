​Автобус упал с обрыва в Гватемале: семеро погибших

Трагедия на юго-западе Гватемалы: автобус рухнул с обрыва, погибло восемь человек.

В салоне находилось более 50 пассажиров, все – студенты. Большинство оказалось заблокировано в автобусе. Пострадавших направили в больницу. Предварительно, транспортное средство рухнуло с 70-метровой высоты из-за отказа тормозной системы.