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Автобус упал с обрыва в Гватемале: семеро погибших
Трагедия на юго-западе Гватемалы: автобус рухнул с обрыва, погибло восемь человек.
В салоне находилось более 50 пассажиров, все – студенты. Большинство оказалось заблокировано в автобусе. Пострадавших направили в больницу. Предварительно, транспортное средство рухнуло с 70-метровой высоты из-за отказа тормозной системы.
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Пострадавших направили в больницу.
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