|
Взрыв на предприятии «Фандок» в Бобруйске: названа основная версия ЧП
Сейчас на предприятии «Фандок» в Бобруйске, где накануне произошел взрыв, работают следователи и эксперты. Основная версия ЧП – сбой в работе оборудования.
Взрывной волной в здании выбило стёкла и выдавило стены. В одном из цехов сдетонировала пылевоздушная смесь. По словам экспертов, для этого достаточно всего лишь искры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадали три человека. Одного из сотрудников госпитализировали с сильными ожогами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)