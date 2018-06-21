Взрыв на предприятии «Фандок» в Бобруйске: названа основная версия ЧП

Сейчас на предприятии «Фандок» в Бобруйске, где накануне произошел взрыв, работают следователи и эксперты. Основная версия ЧП – сбой в работе оборудования.

Взрывной волной в здании выбило стёкла и выдавило стены. В одном из цехов сдетонировала пылевоздушная смесь. По словам экспертов, для этого достаточно всего лишь искры. Взрыв спровоцировал и пожар. С ним справились. Пострадали три человека. Одного из сотрудников госпитализировали с сильными ожогами. Ещё двое работников травмированы осколками стекла.