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Теннис: Азаренко вылетела из второго круга турнира в Испании
Виктория Азаренко не смогла преодолеть второй круг престижного теннисного турнира на Мальорке.
Белоруска уступила чешской теннисистке Люции Шафаржовой. Для победы над Азаренко сопернице понадобились два сета – 6:3, 6:4.
С начала сезона белоруске, которая несколько лет назад была на вершине мирового рейтинга, не удается набрать былые кондиции.
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Виктория Азаренко не смогла преодолеть второй круг престижного теннисного турнира на Мальорке.
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