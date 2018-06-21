Теннис: Азаренко вылетела из второго круга турнира в Испании

Виктория Азаренко не смогла преодолеть второй круг престижного теннисного турнира на Мальорке.

Белоруска уступила чешской теннисистке Люции Шафаржовой. Для победы над Азаренко сопернице понадобились два сета – 6:3, 6:4.

С начала сезона белоруске, которая несколько лет назад была на вершине мирового рейтинга, не удается набрать былые кондиции.