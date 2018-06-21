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В ЕС объявили о завершении долгового кризиса Афин
Новости Греции. Еврогруппа согласовала условия выхода страны из третьей и последней программы финансовой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для облегчения долгового бремени страны был принят пакет мер, предусматривающий продление на 10 лет сроков погашения кредитов.
Часть этой суммы пойдет на обслуживание долга Греции, другая – обеспечит резерв ликвидности до конца 2020 года.
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Новости Греции. Еврогруппа согласовала условия выхода страны из третьей и последней программы финансовой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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