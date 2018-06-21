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В ЕС объявили о завершении долгового кризиса Афин

22.06.2018 11:15 — Разное | СТВ  
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Новости Греции. Еврогруппа согласовала условия выхода страны из третьей и последней программы финансовой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС объявили о завершении долгового кризиса Афин

Для облегчения долгового бремени страны был принят пакет мер, предусматривающий продление на 10 лет сроков погашения кредитов.

Будет выделен последний транш в размере 15 миллиардов евро

Часть этой суммы пойдет на обслуживание долга Греции, другая – обеспечит резерв ликвидности до конца 2020 года.

В ЕС объявили о завершении долгового кризиса Афин

Внешняя финансовая поддержка Греции стала самой длительной, оказываемой странам еврозоны после недавнего международного финансового кризиса. За 8 лет Афины получили более 240 миллиардов евро по низким ставкам. 

 
 
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Новости Греции. Еврогруппа согласовала условия выхода страны из третьей и последней программы финансовой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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