В ЕС объявили о завершении долгового кризиса Афин

Новости Греции. Еврогруппа согласовала условия выхода страны из третьей и последней программы финансовой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Для облегчения долгового бремени страны был принят пакет мер, предусматривающий продление на 10 лет сроков погашения кредитов.

Будет выделен последний транш в размере 15 миллиардов евро

Часть этой суммы пойдет на обслуживание долга Греции, другая – обеспечит резерв ликвидности до конца 2020 года.





Внешняя финансовая поддержка Греции стала самой длительной, оказываемой странам еврозоны после недавнего международного финансового кризиса. За 8 лет Афины получили более 240 миллиардов евро по низким ставкам.