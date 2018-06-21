ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Риме представили самую раннюю из известных работу да Винчи

22.06.2018 11:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Италии. 21 июня в Италии была продемонстрирована самая ранняя подписанная работа Леонардо да Винчи – майолика архангела Гавриила.  

По сведениям Ассоциации иностранной прессы в Риме, установление авторства плитки заняло около трёх лет. Портрет датируется 1471 годом. Получается, что да Винчи создал это произведение в 19 лет.  

Эрнесто Солари, исследователь творчества Да Винчи, профессор:  
Леонардо стремился достичь совершенства и выработать рецепт вечного искусства – во многом благодаря этому он выбрал майолику, которая позволяет сохранить яркость краски.  

Размеры плитки составляют 20 на 20 см. Архангел Гавриил изображён в профиль, а под его нижней губой скрыт шифр художника.  

Исследователи предполагают, что Леонардо наделил своего героя своими чертами лица. Об этом говорит и расшифрованная подпись, которая состоит из инициалов да Винчи, его года рождения, числа архангела Гавриила и года создания произведения.  

Через некоторое время копия плитки будет выставлена в музее Леонардо да Винчи в Риме. Также там будет представлена копия машины, на которой, возможно, была создана майолика архангела Гавриила.  

Дальнейшая судьба оригинала портрета пока не ясна, как и его стоимость. На данный момент эксперты называют самую раннюю из известных работ да Винчи бесценной.  

Осенью прошлого года на аукционе была выставлена картина Леонардо «Спаситель мира».  

Стартовая цена составила 100 миллионов долларов – подробнее здесь.  

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Италии. 21 июня в Италии была продемонстрирована самая ранняя подписанная работа Леонардо да Винчи – майолика архангела Гавриила.   По сведениям...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трудится, так всем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика