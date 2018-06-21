|
Военнослужащий покончил жизнь самоубийством в одной из воинских частей Полоцка
Новости Беларуси. В Полоцке покончил жизнь самоубийством военнослужащий.
По
Устанавливаются причины произошедшего. Для этого на месте работают представители Министерства обороны, СК и прокуратуры.
Родным и близким военнослужащего военное ведомство выражает свои соболезнования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Полоцке покончил жизнь самоубийством военнослужащий. По информации пресс-службы Министерства обороны РБ, военнослужащий прапорщик покончил с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)