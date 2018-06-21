Военнослужащий покончил жизнь самоубийством в одной из воинских частей Полоцка

Новости Беларуси. В Полоцке покончил жизнь самоубийством военнослужащий.

По информации пресс-службы Министерства обороны РБ, военнослужащий прапорщик покончил с собой двадцать второго июня. Это произошло в одной из воинских частей Полоцкого гарнизона.

Устанавливаются причины произошедшего. Для этого на месте работают представители Министерства обороны, СК и прокуратуры.

Родным и близким военнослужащего военное ведомство выражает свои соболезнования.