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Президенты Германии и Австрии примут участие в открытии мемориала в комплексе «Тростенец»
Новости Беларуси. Об этом стало известно от главы белорусского внешнеполитического ведомства в Минске на неформальной встрече министров иностранных дел стран – участниц «Восточного партнерства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению Владимира Макея, «Восточное партнерство» должно быть полезным с точки зрения смягчения региональной напряженности.
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Новости Беларуси. Об этом стало известно от главы белорусского внешнеполитического ведомства в Минске на неформальной встрече министров иностранных дел стран –...
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