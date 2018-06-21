"Выглядит жутко". Певица Селена Гомес снялась в странном арт-проекте

Автором видеопроекта выступила подруга Селены Гомес, канадская художница и режиссер Петра Коллинз. В сети отмечают , что ролик напоминает фильм ужасов.

Отрывки видео были опубликваны на Instagram-странице художницы, полная же версия ролика будет доступна на новом видеосервисе IGTV, который недавно запустил Instagram.

Видео получило романтическое название «История любви». В представленных отрывках Селена Гомес предстает лежащей в ванне, где топит протез для лица.