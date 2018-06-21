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Выступавший за сборную Беларуси хоккеист перешел в клуб из Словакии

22.06.2018 11:17 — Разное | Tut.by  
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Защитник Павел Черноок перешел в словацкий клуб «Зволен», где составит компанию еще одному белорусу Артему Демкову.


Фото: ХК "Динамо-Минск"

В прошлом сезоне Черноок выступал за французский клуб «Лион», набрав 28 (8+20) очков по системе «гол+пас» в 47 играх.

Ранее габаритный защитник (196 см, 99 кг) выступал в чемпионате Беларуси за «Химик-СКА», «Керамин», «Шахтер» и «Юность». В КХЛ он провел 52 игры за минское «Динамо».

В составе сборной Беларуси 31-летний хоккеист играл на чемпионатах мира в 2012 и 2013 годах.

«Зволен» — один из сильнейших клубов Словакии. В прошлом сезоне он занял второе место в регулярном сезоне и дошел до полуфинала в плей-офф.

Главным тренером клуба является местный специалист Андрей Подконицкий. Его ассистент — известный финский коуч Раймо Сумманен.

За «Зволен» выступают несколько бывших и нынешних хоккеистов сборной Словакии, самый известный из которых — нападающий Растислав Шпирко, в активе которого более 200 матчей в Континентальной хоккейной лиге. В прошлом сезоне вратарем команды был канадец Дрю Макинтайр, игравший в КХЛ за «Лев» и «Медвешчак».

 
Теги: Минск
 
 
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Защитник Павел Черноок перешел в словацкий клуб "Зволен", где составит компанию еще одному белорусу Артему Демкову.
 
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