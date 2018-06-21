​Евросоюз завершил программу оказания финансовой помощи Греции

Последний транш для Афин составит 15 миллиардов евро. Это позволит создать резервный запас, чтобы не прибегать к займам со стороны.

Есть и другие послабления: срок погашения кредитов продлён на десять лет – до 2033 года. Министры финансов ЕС отметили эффективность реформ, проведённых в Греции. Однако меры правительства вызывали многочисленные протесты среди жителей. Всего за восемь лет Афины получили более 240 миллиардов евро.