Apple отказалась от инновационного решения в iPhone X

Авторитетный IT-журналист Марк Гурман опубликовал информацию о первоначальном концепте iPhone X. Как оказалось, флагман Apple должен был получить оригинальное технологическое решение, но в последний момент планы компании изменились. Не исключено, что инновация появится уже в следующих моделях смартфонов.

«Во время разработки iPhone X Apple планировала полный отказ от проводной зарядки. Однако на тот момент это было невозможно, поскольку беспроводное решение было достаточно медленным по сравнению с традиционным. К тому же, включение в комплект поставки беспроводного зарядного устройства ещё больше увеличило бы стоимость смартфона», — сообщил Гурман в своём материале для Bloomberg.

По слухам, Apple всё же планирует постепенно отказаться от всех разъёмов и кнопок в будущих iPhone. Возможно, вскоре порт Lightning (или USB Type-C, если компания перейдёт на него) уйдет в прошлое. Сам Джони Айв, главный дизайнер iPhone, ранее отмечал, что хочет видеть смартфон как «единый брусок стекла».