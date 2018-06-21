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Apple отказалась от инновационного решения в iPhone X
22.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Авторитетный IT-журналист Марк Гурман опубликовал информацию о первоначальном концепте iPhone X. Как оказалось, флагман Apple должен был получить оригинальное технологическое решение, но в последний момент планы компании изменились. Не исключено, что инновация появится уже в следующих моделях смартфонов.
По слухам, Apple всё же планирует постепенно отказаться от всех разъёмов и кнопок в будущих iPhone. Возможно, вскоре порт Lightning (или USB Type-C, если компания перейдёт на него) уйдет в прошлое. Сам Джони Айв, главный дизайнер iPhone, ранее отмечал, что хочет видеть смартфон как «единый брусок стекла».
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Авторитетный IT-журналист Марк Гурман опубликовал информацию о первоначальном концепте iPhone X. Как оказалось, флагман Apple должен был получить оригинальное...
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