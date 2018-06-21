В цеху ОАО «Фандок» произошел взрыв, есть пострадавшие

В цеху выпуска ДСП ОАО «ФанДОК» (Бобруйск) вечером 21 июня произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Взрыв, повлекший возгорание, произошел около 19.00. На тот момент в производственном помещении находились работники. Один рабочий с ожогами доставлен в больницу. От взрывной волны пострадали две женщины, их осмотрели медицинские работники. К счастью, их жизни ничего не угрожает.

Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, в том числе были ли нарушения техники безопасности, правил эксплуатации оборудования. Опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, а также должностные лица предприятия.