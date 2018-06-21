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У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
22.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов островного государства Вануату в Тихом океане, сообщают РИА-Новости со ссылкой на Геологическую службу США.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 30-и километрах западнее столицы государства города Порт-Вила. Их очаг залегал на глубине 21 км.
О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов островного государства Вануату в Тихом океане, сообщают РИА-Новости со ссылкой на Геологическую службу США. По...
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