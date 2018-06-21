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Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилевскую область

22.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Могилевскую область, сообщает БЕЛТА.

В Шкловском районе глава государства посетит организации, входящие в структуру холдинга «Купаловское». Президенту доложат о том, как реализуются задачи по созданию эффективного интегрированного объединения с полным циклом производства, переработки и реализации продукции на основе современных технологий на базе сельхозорганизаций Шкловского района.

Поручение по созданию агрохолдинга Президент дал еще в ноябре 2016 года во время одной из рабочих поездок в регион. Холдинг «Купаловское» зарегистрирован 4 июля 2017 года. В его состав входят ООО «Купаловское» — управляющая компания холдинга», ЗАО «Большие Славени», ОАО «Амкодор-Шклов» и ОАО «Новогородищенское».

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Могилевскую область, сообщает БЕЛТА. В Шкловском районе глава государства посетит...
 
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