|
Более 20 человек госпитализированы из-за пожара в тоннеле в Республике Корея
22.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Из-за возгорания грузовика в тоннеле между городами Ульсан и Пхохан на юго-востоке Республики Корея сегодня были госпитализированы по меньшей мере 22 человека. Об этом сообщает представитель противопожарной службы.
По официальным данным, все пострадавшие отравились дымом, угрозы для их жизни нет. В тоннеле могут оставаться люди, поисково-спасательная операция продолжается.
Огонь вспыхнул в 12.27 по местному времени (06.27 по минскому), через час его удалось потушить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за возгорания грузовика в тоннеле между городами Ульсан и Пхохан на юго-востоке Республики Корея сегодня были госпитализированы по меньшей мере 22 человека. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)