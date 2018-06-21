Более 20 человек госпитализированы из-за пожара в тоннеле в Республике Корея

Из-за возгорания грузовика в тоннеле между городами Ульсан и Пхохан на юго-востоке Республики Корея сегодня были госпитализированы по меньшей мере 22 человека. Об этом сообщает представитель противопожарной службы.

По официальным данным, все пострадавшие отравились дымом, угрозы для их жизни нет. В тоннеле могут оставаться люди, поисково-спасательная операция продолжается.

Огонь вспыхнул в 12.27 по местному времени (06.27 по минскому), через час его удалось потушить.