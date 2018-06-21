Новые фасады обновляют улицы Жлобина

Капитальный ремонт домов – важнейший элемент благоустройства, благодаря которому происходит обновление улиц городов и посёлков. КДЖЭУП «Жилкомсервис два» ежегодно информирует жлобинчан и выполняет намеченные платы по капитальному ремонту жилищного фонда, находящегося на балансе. Преображаются дома не только в городе, но и в сельских населённых пунктах.

Сейчас эти работы в самом разгаре. Так, уже завершены работы по капитальному ремонту, а значит и преобразились жилые дома в Красном Береге –д. № 5 и д. № 7 по ул. Совхозной, № 4 по ул. Исаева; в д. Радуша ул. Школьная д. № 59 (на снимке); в а/г Лукский ул. Зеленая, д. № 3; в Жлобине, ул. Первомайская д. № 214.





Всего в текущий график на 2018 год включено 45 объектов, полный перечень которых был опубликован на страницах «Новага дня» (№ 6 от 23 января 2018г.), в которых 14 – капитальный ремонт кровли; 6 – частичное утепление промерзающих участков стен; 1 объект – оборудование жилого дома системой газоснабжения.

За январь – май 2018 года по капитальному ремонту жилищного фонда уже освоено из средств бюджета и отчислений граждан на капитальный ремонт 1389647,7 рублей.

А. ШМИГИРЁВА.

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