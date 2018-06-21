ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые фасады обновляют улицы Жлобина

22.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Новые фасады обновляют улицы Жлобина

Капитальный ремонт домов – важнейший элемент благоустройства, благодаря которому происходит обновление улиц городов и посёлков. КДЖЭУП «Жилкомсервис два» ежегодно информирует жлобинчан и выполняет намеченные платы по капитальному ремонту жилищного фонда, находящегося на балансе. Преображаются дома не только в городе, но и в сельских населённых пунктах.

Сейчас эти работы в самом разгаре. Так, уже завершены работы по капитальному ремонту, а значит и преобразились жилые дома в Красном Береге –д. № 5 и д. № 7 по ул. Совхозной, № 4 по ул. Исаева; в д. Радуша ул. Школьная д. № 59 (на снимке); в а/г Лукский ул. Зеленая, д. № 3; в Жлобине, ул. Первомайская д. № 214.


Всего в текущий график на 2018 год включено 45 объектов, полный перечень которых был опубликован на страницах «Новага дня» (№ 6 от 23 января 2018г.), в которых 14 – капитальный ремонт кровли; 6 – частичное утепление промерзающих участков стен; 1 объект – оборудование жилого дома системой газоснабжения.

За январь – май 2018 года по капитальному ремонту жилищного фонда уже освоено из средств бюджета и отчислений граждан на капитальный ремонт 1389647,7 рублей.

А. ШМИГИРЁВА.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter"

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитальный ремонт домов – важнейший элемент благоустройства, благодаря которому происходит обновление улиц городов и посёлков. КДЖЭУП «Жилкомсервис...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уроженец Гродненской области выманил в интернете более Br50 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика