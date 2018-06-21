Жлобинчане могут принять участие в конкурсе: нужно придумать имя для зубренка

На страницах районки мы часто приглашаем наших читателей не оставаться в стороне от интересных конкурсов, которые проводятся не только на Жлобинщине, но и за её пределами. Вот и сегодня появился очередной хороший повод поактивничать, проявив креатив и смекалку. Потому что Минский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для зубрёнка, родившегося там в середине мая. Мы связались с заместителем директора этого учреждения Александром САФРОНОВЫМ и расспросили подробнее об условиях конкурса…

– Идея о коллективном «мозговом штурме» в придумывании клички для зубрамалыша пришла в голову сразу нескольким нашим сотрудникам, – пояснил Александр Николаевич. – Тем более что кроха-зубр уже немного подрос, окреп. И теперь этому бойкому питомцу зоопарка не хватает только подходящей клички.

Что касается условий нашего конкурса, то они достаточно просты: во-первых, благозвучная кличка зубрёнка должна начинаться на букву «Б» (по правилам международной племенной книги первая буква в имени каждого зубрёнка должна быть такой же, как в названии страны, в которой он родился); во-вторых, она не должна являться человеческим именем.

В социальной сети «ВКонтакте» нужно подписаться на нашу группу «Минский зоопарк», в комментариях под конкурсным постом озвучить своё предложение и обязательно сделать репост конкурса к себе на страницу. И, самое главное, не опоздать с вариантами, которые мы принимаем только до 1 июля.

Автора-победителя ждёт приятный сюрприз от Минского зоопарка.

А сами итоги конкурса будут подведены 3 июля на главном празднике страны – в День Независимости.

Юлия АНДРОСОВА.

Фото из архива зоопарка.

К СЛОВУ!

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его «коллекции» – экзотические животные, редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится свыше 2,5 тыс. животных 500 видов.

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