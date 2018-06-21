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Красный Берег приглашает на районный праздник белорусской песни
22.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Уважаемые жлобинчане!
23 июня в 16.00 приглашаем вас в агрогородок Красный Берег на районный праздник белорусской песни «ЧЫРВОНЫ БЕРАГ ЗБIРАЕ СЯБРОЎ»
В программе:
16.00 – открытие праздника, выступление самодеятельных коллективов Жлобинского района, модное дефиле «Джинсовый бум» кружка «Рукодельница» Краснобережской школы, чествование знаменитых уроженцев Красного Берега.
17.00 – фестиваль сельской молодёжи «ВеСело». 17.30 – танцевальный конкурс «Нестареющая полька».
18.00 – выступление коллективов домов культуры Бобруйского, Брагинского, Чечерского районов.
21.00–23.00 – дискотека.
С 15.00 работают торговля, подворья Щедринского, Дворищанского, Китинского, Степского, Радушского, Лукского, Ректянского ДК, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, аттракционы. Оргкомитет.
Фото из архива газеты "Новы дзень"
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Уважаемые жлобинчане! 23 июня в 16.00 приглашаем вас в агрогородок Красный Берег на районный праздник белорусской песни «ЧЫРВОНЫ БЕРАГ ЗБIРАЕ СЯБРОЎ» В...
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