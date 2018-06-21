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Как избежать проблем с назначением пенсии?
Если человек занимался
Как отметил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, в министерство поступило немало обращений по условиями назначения пенсии. Он привел пример. Человек ухаживал за инвалидом I группы и получал пособие, это время засчитывается в общий стаж и его учитывают при определении размера пенсии.
Но, так как уплата страховых взносов в данный период не производится, то он не учитывается в минимально необходимый стаж работы с уплатой страховых взносов, требуемый для назначения трудовой пенсии по возрасту.
Ситуация, когда люди, которые работали меньше 10-15 лет, и к пенсионному возрасту не заработали права на трудовую пенсию, в последнее время стала называться «пенсионной ловушкой», или «ловушкой страхового стажа».
«Но определенные условия для получения пенсии, в том числе по длительности стажа работы (официальной занятости, подтвержденной в установленном порядке) с уплатой страховых взносов в фонд соцзащиты, в пенсионном законодательстве присутствовали и до принятия решений о повышении стажевых требований», - сказал Валерий Ковальков.
Каковы требования по стажу для назначения пенсии в 2018 году?
Как отметили представители Минтруда, в 2018 году для назначения
Что делать, если для пенсии не хватает страхового стажа?
Если на дату достижения пенсионного возраста требуемого стажа нет, можно продолжить трудовую деятельность и доработать недостающий период, это разрешено по закону.
Валерий Ковальков подчеркнул, что для полновесного страхового стажа (за год работы - год страхового стажа) требуется уплата взносов в фонд за весь период этой работы из заработка не ниже минимальной зарплаты.
Информацию о периодах уплаты взносов и величине заработной платы (дохода), из которых они уплачивались, можно получить в территориальных органах фонда соцзащиты населения.
Минтруда: вопросы о пенсии при недостаточном стаже рассматриваются индивидуально
Начальник главного управления пенсионного обеспечения
«Если к пенсионному возрасту человек имеет только пять лет работы, то законодательством учитывается, по каким причинам это произошло. Если он учился, служил в армии, осуществлял уход (за детьми, инвалидами, престарелыми), иную социально значимую деятельность, то эти обстоятельства принимаются во внимание при назначении пенсии: страховой стаж снижается до десяти и даже пяти лет», - пояснила специалист Минтруда.
Однако, как отметила Наталья Мурашкевич, если имели место иные причины, например, «серая» занятость, то гарантии государства в этом случае будут минимальны - социальная пенсия в более высоком возрасте.
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В Минтруда пояснили, как избежать пенсионной ловушки и что делать, если для пенсии не хватает страхового стажа
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