ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как избежать проблем с назначением пенсии?

22.06.2018 11:28 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Как избежать проблем с назначением пенсии?
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: vitbichi.by

Если человек занимался предпринимательской или иной деятельностью и не платил страховых взносов, то при назначении пенсии эти периоды работы не включают в стаж работы. И эти периоды времени не учитывают, когда исчисляют размер пенсии.

Как отметил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, в министерство поступило немало обращений по условиями назначения пенсии. Он привел пример. Человек ухаживал за инвалидом I группы и получал пособие, это время засчитывается в общий стаж и его учитывают при определении размера пенсии.

Но, так как уплата страховых взносов в данный период не производится, то он не учитывается в минимально необходимый стаж работы с уплатой страховых взносов, требуемый для назначения трудовой пенсии по возрасту.

Ситуация, когда люди, которые работали меньше 10-15 лет, и к пенсионному возрасту не заработали права на трудовую пенсию, в последнее время стала называться «пенсионной ловушкой», или «ловушкой страхового стажа».

«Но определенные условия для получения пенсии, в том числе по длительности стажа работы (официальной занятости, подтвержденной в установленном порядке) с уплатой страховых взносов в фонд соцзащиты, в пенсионном законодательстве присутствовали и до принятия решений о повышении стажевых требований», - сказал Валерий Ковальков.

Каковы требования по стажу для назначения пенсии в 2018 году?

Как отметили представители Минтруда, в 2018 году для назначения пенсии надо иметь не менее 16 лет 6 месяцев работы с уплатой взносов (ежегодно это требование увеличивается на 6 месяцев до 20 лет в 2025 году, то есть в 2019 году нужно иметь уже 17 лет работы и так далее).

Что делать, если для пенсии не хватает страхового стажа?

Если на дату достижения пенсионного возраста требуемого стажа нет, можно продолжить трудовую деятельность и доработать недостающий период, это разрешено по закону.

Валерий Ковальков подчеркнул, что для полновесного страхового стажа (за год работы - год страхового стажа) требуется уплата взносов в фонд за весь период этой работы из заработка не ниже минимальной зарплаты.

Информацию о периодах уплаты взносов и величине заработной платы (дохода), из которых они уплачивались, можно получить в территориальных органах фонда соцзащиты населения.

Минтруда: вопросы о пенсии при недостаточном стаже рассматриваются индивидуально

Начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Наталья Мурашкевич добавила, что статистические данные о численности граждан, которые не приобрели право на пенсию, в том числе по причине отсутствия стажа, не формируются. По ее словам, используется индивидуальный подход при назначении пенсии с недостаточным стажем.

«Если к пенсионному возрасту человек имеет только пять лет работы, то законодательством учитывается, по каким причинам это произошло. Если он учился, служил в армии, осуществлял уход (за детьми, инвалидами, престарелыми), иную социально значимую деятельность, то эти обстоятельства принимаются во внимание при назначении пенсии: страховой стаж снижается до десяти и даже пяти лет», - пояснила специалист Минтруда.

Однако, как отметила Наталья Мурашкевич, если имели место иные причины, например, «серая» занятость, то гарантии государства в этом случае будут минимальны - социальная пенсия в более высоком возрасте.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Можно ли получить госпомощь, если не хватает стажа для пенсии?

В Беларуси и России самые богатые пенсионеры – среди стран СНГ

Будут ли повышать в Беларуси пенсионный возраст женщинам?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минтруда пояснили, как избежать пенсионной ловушки и что делать, если для пенсии не хватает страхового стажа
 
Новости дня
Новости разные
 
Международные правозащитники призывают продлить мандат спецдокладчика по Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика