Как избежать проблем с назначением пенсии?

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Если человек занимался предпринимательской или иной деятельностью и не платил страховых взносов, то при назначении пенсии эти периоды работы не включают в стаж работы. И эти периоды времени не учитывают, когда исчисляют размер пенсии.

Как отметил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, в министерство поступило немало обращений по условиями назначения пенсии. Он привел пример. Человек ухаживал за инвалидом I группы и получал пособие, это время засчитывается в общий стаж и его учитывают при определении размера пенсии.

Но, так как уплата страховых взносов в данный период не производится, то он не учитывается в минимально необходимый стаж работы с уплатой страховых взносов, требуемый для назначения трудовой пенсии по возрасту.

Ситуация, когда люди, которые работали меньше 10-15 лет, и к пенсионному возрасту не заработали права на трудовую пенсию, в последнее время стала называться «пенсионной ловушкой», или «ловушкой страхового стажа».

«Но определенные условия для получения пенсии, в том числе по длительности стажа работы (официальной занятости, подтвержденной в установленном порядке) с уплатой страховых взносов в фонд соцзащиты, в пенсионном законодательстве присутствовали и до принятия решений о повышении стажевых требований», - сказал Валерий Ковальков.

Каковы требования по стажу для назначения пенсии в 2018 году?

пенсии надо иметь не менее 16 лет 6 месяцев работы с уплатой взносов (ежегодно это требование увеличивается на 6 месяцев до 20 лет в 2025 году, то есть в 2019 году нужно иметь уже 17 лет работы и так далее). Как отметили представители Минтруда, в 2018 году для назначениянадо иметь не менее 16 лет 6 месяцев работы с уплатой взносов (ежегодно это требование увеличивается на 6 месяцев до 20 лет в 2025 году, то есть в 2019 году нужно иметь уже 17 лет работы и так далее).

Что делать, если для пенсии не хватает страхового стажа?

Если на дату достижения пенсионного возраста требуемого стажа нет, можно продолжить трудовую деятельность и доработать недостающий период, это разрешено по закону.

Валерий Ковальков подчеркнул, что для полновесного страхового стажа (за год работы - год страхового стажа) требуется уплата взносов в фонд за весь период этой работы из заработка не ниже минимальной зарплаты.

Информацию о периодах уплаты взносов и величине заработной платы (дохода), из которых они уплачивались, можно получить в территориальных органах фонда соцзащиты населения.

Минтруда: вопросы о пенсии при недостаточном стаже рассматриваются индивидуально

Начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Наталья Мурашкевич добавила, что статистические данные о численности граждан, которые не приобрели право на пенсию, в том числе по причине отсутствия стажа, не формируются. По ее словам, используется индивидуальный подход при назначении пенсии с недостаточным стажем.

«Если к пенсионному возрасту человек имеет только пять лет работы, то законодательством учитывается, по каким причинам это произошло. Если он учился, служил в армии, осуществлял уход (за детьми, инвалидами, престарелыми), иную социально значимую деятельность, то эти обстоятельства принимаются во внимание при назначении пенсии: страховой стаж снижается до десяти и даже пяти лет», - пояснила специалист Минтруда.

Однако, как отметила Наталья Мурашкевич, если имели место иные причины, например, «серая» занятость, то гарантии государства в этом случае будут минимальны - социальная пенсия в более высоком возрасте.

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