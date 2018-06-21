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Жуткая авария под Жлобином: машину вместе с водителем прошило отбойником

22.06.2018 11:34 — Разное | Партизан  
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Но водитель чудом выжил.

В пятницу, 22 июня, в 02:27 спасатели Жлобинского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о дорожно-транспортном происшествии на трассе М-5. Авария произошла на 210 километре, в районе деревни Белица Жлобинского района. В салоне автомобиля оказался зажат водитель, потребовалась его деблокировка.

По прибытии подразделений МЧС к месту вызова было установлено, что водитель легкового автомобиля «Форд Сиерра» 1987 года выпуска не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение дороги (отбойник). 


В момент совершения дорожно-транспортного происшествия в автомобиле находились двое мужчин: пассажир 1991 года рождения, который покинул автомобиль самостоятельно ещё до прибытия подразделений МЧС, и водитель 1988 года рождения.


Работниками МЧС с применением гидравлического оборудования водитель был деблокирован и передан работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, перелом и рваные раны правого бедра, перелом правого плеча» мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, пишет progomel.by



 
 
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