В Ушачском районе уже седьмой день ищут 88-летнюю минчанку

"Витебский курьер" , 17 июня в ЦОУ Ушачского РОЧС от дежурного РОВД поступило сообщение о том, что в лесном массиве около деревни Копыловщина Ушачского района потерялась гражданка 1930 года рождения, пенсионерка, проживающая в Минске. Пожилая женщина 15 июня около 17-00 отправилась в лес для сбора ягод и заблудилась. На поиски направились спасатели и работники РОВД. Но по сей день женщина не обнаружена. Как сообщает, 17 июня в ЦОУ Ушачского РОЧС от дежурного РОВД поступило сообщение о том, что в лесном массиве около деревни Копыловщина Ушачского района потерялась гражданка 1930 года рождения, пенсионерка, проживающая в Минске. Пожилая женщина 15 июня около 17-00 отправилась в лес для сбора ягод и заблудилась. На поиски направились спасатели и работники РОВД. Но по сей день женщина не обнаружена.





Спасатели в очередной раз напоминают правила поведения в лесу.









Отправляясь в лес группой, мы разделяемся по одному–попарно, договариваемся о месте и времени встречи и расходимся в разные стороны, чтобы не мешать друг другу в увлекательной мирной охоте. Чтобы без неприятных приключений окончить лесную прогулку, постарайтесь запоминать приметы пройденного пути. Прислушивайтесь к звукам: шум поезда, гудки автомобилей помогают ориентироваться. Если потерялись, вспомните, что к жилью может вывести лесная дорога, утоптанная тропинка или просека. Как показывает практика, не стоит забывать о таком мощном ресурсе, как сотовая связь.





Одевайте яркую одежду, возьмите с собой воду и необходимые медикаменты. Кроме того, рекомендуем людям преклонного возраста отказаться от походов в лес. Берегите себя!