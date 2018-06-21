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В Ушачском районе уже седьмой день ищут 88-летнюю минчанку
Семь дней назад пожилая женщина, жительница города Минска, в Ушачском районе ушла в лес и по сей день ее не нашли.
Как сообщает
Спасатели в очередной раз напоминают правила поведения в лесу.
Отправляясь в лес группой, мы разделяемся по одному–попарно, договариваемся о месте и времени встречи и расходимся в разные стороны, чтобы не мешать друг другу в увлекательной мирной охоте. Чтобы без неприятных приключений окончить лесную прогулку, постарайтесь запоминать приметы пройденного пути. Прислушивайтесь к звукам: шум поезда, гудки автомобилей помогают ориентироваться. Если потерялись, вспомните, что к жилью может вывести лесная дорога, утоптанная тропинка или просека. Как показывает практика, не стоит забывать о таком мощном ресурсе, как сотовая связь.
Одевайте яркую одежду, возьмите с собой воду и необходимые медикаменты. Кроме того, рекомендуем людям преклонного возраста отказаться от походов в лес. Берегите себя!
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Семь дней назад пожилая женщина, жительница города Минска, в Ушачском районе ушла в лес и по сей день ее не нашли.
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