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Международные правозащитники призывают продлить мандат спецдокладчика по Беларуси

22.06.2018 11:26 — Разное | Партизан  
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Делегации в Совете по правам человека ООН должны поддержать продление мандата Специального докладчика по Беларуси, говорится в совместном письме Фонда Домов прав человека (HRHF), американской организации Human Rights Watch (HRW) и Международной федерации за права человека (FIDH).

"На 38-й сессии в июне Совет по правам человека (СПЧ) рассмотрит вопрос о ситуации с правами человека в Беларуси. С момента создания мандата Специального докладчика в 2012 году не произошло никакого систематического улучшения положения в области прав человека в Беларуси. Наоборот, сохраняются все законодательные и системные ограничения на свободу выражения мнений и ассоциаций, а нарушения гражданских и политических прав сопровождаются наступлением на экономические и социальные права", - отмечается в письме.

Наиболее частые нарушения включают в себя регулярные преследование участников мирных протестов, репрессивные поправки в законы о СМИ, преследование правозащитников и адвокатов. Еще одним вопросом, который вызывает озабоченность, является смертная казнь. В решении его белорусское правительство "не показало реальной готовности сотрудничать с международными правозащитными механизмами и продолжает наказывать людей смертью в нарушение международных стандартов".

Международные правозащитные организации подчеркивают:

"Поскольку Беларусь не является членом Совета Европы и, несмотря на то, что Беларусь отказалась сотрудничать со Специальным докладчиком, его мандат по-прежнему является единственным независимым международным механизмом для эффективного мониторинга нарушений прав человека в Беларуси. Поэтому вопрос о продлении мандата Специального докладчика по-прежнему имеет решающее значение".

Напомним, доклад Специального докладчика ООН по Беларуси Миклоша Харасти будет представлен Совету 25 июня.

В нем эксперт критикует Беларусь за отсутствие прогресса во многих сферах общественной и политической жизни, связанных с правами человека.

"С того момента, как Совет по правам человека учредил мандат спецдокладчика, жизнь в Беларуси регламентировалась целенаправленной репрессивной правовой базой, что усугублялось репрессиями с применением насилия в отношении мирных демонстрантов, неправительственных организаций, политических оппонентов, правозащитников и сотрудников независимых СМИ, которые регулярно повторяются и централизованно планируются", - подытоживает в своих выводах Харасти.

Мандат Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Совет по правам человека ООН ввел в 2012 году в связи с массовыми репрессиями в стране после президентских выборов 2010 года. Правительство Беларуси не признает мандат спецдокладчика и отказывается от взаимодействия с ним.

 
 
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Делегации в Совете по правам человека ООН должны поддержать продление мандата Специального докладчика по Беларуси, говорится в совместном письме Фонда Домов прав...
 
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