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Просроченная "дебиторка" предприятий достигла 4 млрд. долларов

22.06.2018 11:22 — Разное | Партизан  
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Жесткая денежно-кредитная политика, которая проводится Национальным банком и Министерством финансов РБ, привела к значительному ухудшению финансового состояния белорусских предприятий: их прибыль падает, а просроченные дебиторская задолженность быстро растет.

По данным Национального статистического комитета РБ, в апреле текущего года данная задолженность увеличилась по сравнению с мартом на 3,2% и достигла 7 995,1 млн. рублей, пишет select.by

А с начала года данный показатель увеличился на 13,3%. В результате указанная задолженность составила 22,6% от всей дебиторской задолженности, которая с начала года увеличилась в намного меньшем размере: на 5,8% — до 35 437,4 млн. рублей.

Внешняя дебиторская задолженность в текущем году растет медленнее, возможно, сказываются меры правительства и правоохранительных органов РБ, направленные на возвращение валютной выручки в страну. Размер данной задолженности с начала года увеличился на 2,4% и достиг 8 380,4 млн. рублей. 

Просроченная внешняя дебиторская задолженность, правда, выросла в большей степени: на 7,5% — до 964,7 млн. долларов. Удельный весь данной задолженности в общем объеме дебиторской задолженности составила всего 11,5%.


С кредиторской задолженностью в текущем году дела обстоят несколько странно: она сокращается. С начала года ее величина снизилась на 0,9% — до 45 141,2 млн. рублей. При этом просроченная задолженность выросла на 6,5% и достигла 7 698,1 млн. рублей. Это 17,1% от всей кредиторской задолженности в РБ.

В апреле резко упала чистая прибыль белорусских организаций (без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности, а также предприятий финансового сектора): до 63,9 млн. рублей. Она составила всего 13,1% от чистой прибыли за апрель 2017 года и 9% от чистой прибыли за март 2018 года. 

По-видимому, сокращение прибыли в апреле связано с уплатой налога на прибыль за I квартал 2018 года.

В целом за четыре месяца текущего года чистая прибыль белорусских организаций составила 1 923,2 млн. рублей. Это всего 56,7% от чистой прибыли за аналогичный период 2017 года.

 
 
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Жесткая денежно-кредитная политика, которая проводится Национальным банком и Министерством финансов РБ, привела к значительному ухудшению финансового состояния...
 
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