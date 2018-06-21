ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«10 рублей — и не скажу жене». Белорус прикидывался женщиной в соцсетях и разводил мужчин на деньги

22.06.2018 11:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
24-летний уроженец Гродненской области натаскал из интернета соблазнительных картинок, создал аккаунты в соцсетях и принялся соблазнять мужиков. Обещал золотые горы, выманивал деньги и, самое обидное, на встречи не являлся. Суд его накажет, уверяет Onliner.by.

«10 рублей — и не скажу жене». Белорус прикидывался женщиной в соцсетях и разводил мужчин на деньги

Про это дело рассказывает Следственный комитет. Парень делал это с декабря 2015 года по январь 2018 года. Следствию известно о 63 мужчинах, которыми он воспользовался и бросил. Речь идет о сумме больше 52 тыс. рублей. С некоторых безнадежных брал хоть десяточку, с наиболее страстных — больше 33 тыс. в несколько подходов.

Писал кавалерам о «многочисленных проблемах личного характера», для решения которых нужны деньги. Те платили.

В одном случае потребовал 10 рублей, угрожая, что расскажет все жене.

После блокировки аккаунта вымогатель продолжал переписку в мессенджерах. При этом на звонки не отвечал и на встречи не являлся — только обещал. Впоследствии двое пострадавших обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

В СК сообщают, что добычу обвиняемый переводил на свой счет букмекерской конторы и обналичивал, после чего делал ставки на результаты спортивных состязаний, тратил на посещение увеселительных заведений в Минске и дорогие подарки собственной девушке.

Расследование завершено. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 209 (покушение на мошенничество в особо крупном размере, повторно) и ч. 2 ст. 208 (вымогательство) УК. Он находится под стражей. При этом частично возместил ущерб потерпевшим. Но разбитые сердца не склеишь…

Уголовное дело прокурором направлено в суд.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24-летний уроженец Гродненской области натаскал из интернета соблазнительных картинок, создал аккаунты в соцсетях и принялся соблазнять мужиков. Обещал золотые...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилёвскую область
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика