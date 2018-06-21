«10 рублей — и не скажу жене». Белорус прикидывался женщиной в соцсетях и разводил мужчин на деньги





Про это дело рассказывает Следственный комитет. Парень делал это с декабря 2015 года по январь 2018 года. Следствию известно о 63 мужчинах, которыми он воспользовался и бросил. Речь идет о сумме больше 52 тыс. рублей. С некоторых безнадежных брал хоть десяточку, с наиболее страстных — больше 33 тыс. в несколько подходов.





Писал кавалерам о «многочисленных проблемах личного характера», для решения которых нужны деньги. Те платили.





В одном случае потребовал 10 рублей, угрожая, что расскажет все жене.





После блокировки аккаунта вымогатель продолжал переписку в мессенджерах. При этом на звонки не отвечал и на встречи не являлся — только обещал. Впоследствии двое пострадавших обратились с заявлениями в правоохранительные органы.





В СК сообщают, что добычу обвиняемый переводил на свой счет букмекерской конторы и обналичивал, после чего делал ставки на результаты спортивных состязаний, тратил на посещение увеселительных заведений в Минске и дорогие подарки собственной девушке.





Расследование завершено. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 209 (покушение на мошенничество в особо крупном размере, повторно) и ч. 2 ст. 208 (вымогательство) УК. Он находится под стражей. При этом частично возместил ущерб потерпевшим. Но разбитые сердца не склеишь…





Уголовное дело прокурором направлено в суд.



