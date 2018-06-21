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Ночью на Польшу обрушилась буря: один человек погиб, 10 ранены
Буря с сильной грозой и ветром обрушилась в ночь на 22 июня на территорию Польши, один человек погиб, еще 10 получили ранения, сообщают информагентства.
Наибольший ущерб стихия нанесла Мазовецкому и Куявско-Поморскому воеводствам. В ряде населенных пунктов нарушено электроснабжение, повреждено около 300 зданий. Также зафиксировано несколько пожаров, возникших в результате удара молнии.
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Буря с сильной грозой и ветром обрушилась в ночь на 22 июня на территорию Польши, один человек погиб, еще 10 получили ранения, сообщают информагентства.
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