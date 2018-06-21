Не удается продать даже по себестоимости: упал спрос на загородную недвижимость

Ежедневник . В конце 2017 года и в начале 2018-го количество сделок с жилой загородной недвижимостью в Минской районе опять начало расти, хотя вся страна и даже Минская область по-прежнему показывали спад. Однако подъем даже в Минском районе длился недолго, что дало риелторам повод говорить о новом кризисе загородной недвижимости, пишет





Согласно данным Национального кадастрового агентства, в январе-мае 2018 года было совершено 383 сделки, в то время как за аналогичный период 2017 года - 396. Разница вроде небольшая для столь чувствительного рынка загородной недвижимости.





Причем, что удивительно, очередной кризис на рынке загородной недвижимости начался в высокий период, когда спрос на нее традиционно растет. Еще в первом квартале 2018 года фиксировался рост продаж в 20% в сравнении с первым кварталом 2017 года, а уже в апреле пошел спад на 18%, который продолжился и в мае - минус 32%. Понятно, что такая ситуация сказывается и на ценах.





Как отмечают в агентстве недвижимости "Твоя столица", начиная с 2009 года цены на загородную недвижимость постепенно, но все же снижаются.





"Какие-либо средние цены на дачи, коттеджи и дома вывести не представляется возможным. Даже исходя из их площади или расстояния от МКАД, - рассказала начальник отдела «Дома.Дачи.Коттеджи» агентства недвижимости «Твоя столица» Елена Акулич. - В отличие от квартир в городе, каждый из загородных объектов гораздо более уникален и на его цену влияет гораздо больше факторов".





По мнению Елены Акулич, при определении возможной стоимости загородного объекта не работает механизм «посмотреть, почем другие выставили» - в каждом конкретном случае цена может быть, как выше, так и ниже, чем та, которая была заявлена другими продавцами. Кроме того, следует учитывать тот факт, что в продаже достаточно объектов, которые по заявленной цене уже не первый год ищут своего покупателя.





"Долгий срок экспозиции объектов на рынке обусловлен текущей конъюнктурой рынка. Уже который год многие продавцы загородной недвижимости сталкиваются с тем, что предлагаемые покупателями цены значительно ниже себестоимости строительства подобного нового объекта. Причина этой ситуации в том, что кризисы 2000-х годов существенно снизили покупательскую способность наших соотечественников, а широкий выбор поддерживает ценовую конкуренцию между продавцами ", - отмечает Елена Акулич.









Эксперт «Твоей столицы» советует не спорить с рынком, поскольку цены на нем формируются автономно, а постараться приспособиться к сложившейся ситуации и решить вопрос максимально выгодным для себя способом.





"Уже недостаточно просто подать объявление о продаже и ждать звонков. Нужно самим выходить на потенциальных покупателей и уже после осмотра вести диалог о стоимости. Как показывает практика нашей работы, такой подход дает хорошие результаты – благодаря активной работе с потенциальными покупателями, порядка 60% наших сделок совершается в течение месяца.





Немаловажное значение имеет правильно определенная стоимость – при ее формировании следует ориентироваться не на цены предложения, которые являются лишь выражением желаний продавцов, а на цены совершенных сделок – именно они иллюстрируют реальный порядок цен. Ну, а если текущие цены сделок совсем не устраивают и по желаемой стоимости объект долго не продается, то можно поступить, как и другие продавцы - пока объект находится в продаже, сдавать его в аренду", - отметила эксперт.