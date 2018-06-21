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В 2019 году в Орше запустят предприятие по выпуску газовых баллонов
Директор предприятия «Легмаш» Сергей Колос рассказал, что инвестпроект по созданию производства газовых баллонов реализован БМЗ и чешской компанией на бывших площадях завода «Легмаш».
Предприятие намерено выпускать стальные бесшовные газовые баллоны для промышленных и медицинских газов, систем пожаротушения и пищевой промышленности давлением до 300 атм с объемом производства 53 тыс. штук в год при односменном режиме работы. Продукцию планируется реализовывать в Беларуси и странах ЕАЭС, пишет БелТА.
На предприятии будет создано более 40 рабочих мест.
Начало промышленного выпуска продукции намечено на II квартал 2019 года.
В настоящее время проводится государственная строительная экспертиза проектно-сметной документации по архитектурной стадии проекта. К строительно-монтажным работам на производственном корпусе нового предприятия планируется приступить в июле нынешнего года.
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Директор предприятия «Легмаш» Сергей Колос рассказал, что инвестпроект по созданию производства газовых баллонов реализован БМЗ и чешской компанией на бывших...
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