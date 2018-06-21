В 2019 году в Орше запустят предприятие по выпуску газовых баллонов

Предприятие намерено выпускать стальные бесшовные газовые баллоны для промышленных и медицинских газов, систем пожаротушения и пищевой промышленности давлением до 300 атм с объемом производства 53 тыс. штук в год при односменном режиме работы. Продукцию планируется реализовывать в Беларуси и странах ЕАЭС, пишет БелТА.





На предприятии будет создано более 40 рабочих мест.





Начало промышленного выпуска продукции намечено на II квартал 2019 года.





В настоящее время проводится государственная строительная экспертиза проектно-сметной документации по архитектурной стадии проекта. К строительно-монтажным работам на производственном корпусе нового предприятия планируется приступить в июле нынешнего года.