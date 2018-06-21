СК ищет водителя Peugeot, который мог видеть, как пьяный на Geely сбил женщину с 2-летним ребенком

Следственный комитет просит отозваться водителя, который 31 мая мог видеть момент наезда легковушки на маму с ребенком.

Напомним, авария произошла 31 мая, около 19.30, на улице Матусевича. По предварительной информации, 74-летний водитель Geely ехал со стороны улицы Лещинского в направлении улицы Жудро и совершил наезд на 24-летнюю женщину и 2-летнего ребенка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После случившегося водитель покинул салон автомобиля.





В результате ДТП пешеходы получили тяжелые травмы и были госпитализированы. У ребенка зафиксированы ЧМТ тяжелой степени, перелом затылочной кости.

Согласно проведенному освидетельствованию, пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

С целью установления обстоятельств ДТП следователи просят водителя автомобиля Peugeot 406 темно-синего цвета, предположительно видевшего момент совершения наезда автомобилем Geely LC-cross на пешеходов и принявшего меры по задержанию подозреваемого, обратиться в орган предварительного расследования. Контактные телефоны: 8 017 389−50−64, 8 017 389−50−78, 8 029 647−22−83.