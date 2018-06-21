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СК ищет водителя Peugeot, который мог видеть, как пьяный на Geely сбил женщину с 2-летним ребенком
Следственный комитет просит отозваться водителя, который 31 мая мог видеть момент наезда легковушки на маму с ребенком.
Напомним, авария произошла 31 мая, около 19.30, на улице Матусевича. По предварительной информации, 74-летний водитель Geely ехал со стороны улицы Лещинского в направлении улицы Жудро и
В результате ДТП пешеходы получили тяжелые травмы и были госпитализированы. У ребенка зафиксированы ЧМТ тяжелой степени, перелом затылочной кости.
Согласно проведенному освидетельствованию, пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.
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В результате ДТП пешеходы получили тяжелые травмы и были госпитализированы. У ребенка зафиксированы ЧМТ тяжелой степени, перелом затылочной кости.
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