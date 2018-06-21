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Плевки, летающая бутылка и грязные оскорбления. Тренеру Аргентины досталось от разъяренных фанов

22.06.2018 11:42 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли подвергся оскорблениям со стороны болельщиков во время матча с командой Хорватии, в котором южноамериканцы потерпели крупное поражение.


Фото: Reuters

Наиболее серьезные нападки на 58-летнего латиноамериканца случились после второго и третьего голов в ворота «альбиселесте».

Болельщики плевались в направлении Сампаоли, также с трибуны в него полетела бутылка с водой.

Некоторые аргентинцы выкрикивали оскорбления в адрес тренера, называя его сыном шлюхи.


Фото: Reuters




Аргентина впервые с 1974 года не смогла одержать ни одной победы в двух стартовых поединках на чемпионатах мира.

Теперь над Аргентиной нависла реальная угроза невыхода в плей-офф — впервые с 2002 года.

После двух матчей команда тренера Хорхе Сампаоли набрала одно очко и занимает третье место в группе «D». У сборных Исландии и Нигерии остается игра в запасе.


Фото: Sports.ru

И теперь судьба аргентинцев не только в их собственных руках, но и во власти нигерийцев, исландцев и хорватов. Даже суперкрупной победы в заключительной встрече группового этапа над Нигерией вполне может не хватить команде Лионеля Месси для выхода в плей-офф.

Пессимизм в отношении Аргентины подкрепляется еще и новым антирекордом сборной. Бесславно уступив Хорватии (0:3), она не побеждает в игровое время на чемпионатах мира вот уже 4 матча подряд.

На ЧМ-2014 команда в полуфинале сыграла вничью с Голландией (0:0) и прошла дальше только в серии пенальти, а в финале уступила Германии (0:1). В России аргентинцы стартовали с ничьей против Исландии (1:1) и продолжили разгромным поражением от Хорватии (0:3).

По словам журналиста America TV Себаса Темпоне, после игры с хорватами футболисты провели собрание и попросили, чтобы Хорхе Сампаоли покинул свой пост и не руководил командой в матче 3-го тура с Нигерией. Предполагалось, что новым главным тренером сборной Аргентины станет Хорхе Бурручага.

Однако, по информации TyC Sports, после матча в Нижнем Новгороде команда прибыла на базу в Бронницах рано утром, и никаких собраний с участием игроков и тренерского штаба не было — все разошлись по своим номерам. Игроки не будут настаивать на уходе тренера.


Хорхе Сампаоли. Фото: Reuters

Контракт Сампаоли с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитан на пять лет. Он может быть расторгнут после Кубка Америки-2019. Но если увольнение случится до этого турнира, Сампаоли получит компенсацию в размере 20 миллионов долларов.

Правда, еще перед чемпионатом мира появлялась информация, что Хорхе Сампаоли обвиняют в сексуальных домогательствах к повару команды. И предполагалось, что Сампаоли дадут возможность выступить со сборной Аргентины на чемпионате мира в России, а по окончании турнира специалист, скорее всего, будет отправлен в отставку.

 
 
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Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли подвергся оскорблениям со стороны болельщиков во время матча с командой Хорватии, в котором южноамериканцы...
 
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