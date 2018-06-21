﻿ Двух топ-менеджеров Рогачевского МКК задержали за взятки. Предприятие осталось без руководства. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двух топ-менеджеров Рогачевского МКК задержали за взятки. Предприятие осталось без руководства

22.06.2018 11:06 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Двух топ-менеджеров Рогачевского молочноконсервного комбината (того самого, где делают сгущенку) задержали за взятки. Это первый заместитель генерального директора Иван Ткачев и заместитель генерального директора Иван Астапович, пишет Naviny.by со ссылкой на информированный источник. Притом на комбинате сообщили, что они по-прежнему работают, но первый сейчас находится в отпуске, а второй — в командировке в Минске. КГБ задержания не комментирует.

«Ткачев был задержан примерно месяц назад. Он сидит в Гомеле. На выходных с поличным в Минске взяли Астаповича. Его брал КГБ. Факты взяток конкретные и доказанные», — сообщил источник. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете: «Следственным комитетом расследуется уголовное дело в отношении первого заместителя этого предприятия. Он был задержан сотрудниками милиции в мае этого года. Следствием ему предъявлено обвинение в получении взятки, применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. О задержании второго заместителя Следственный комитет информацией не располагает».

В итоге предприятие осталось без руководства. «Руководить сейчас предприятием реально некому, оно обезглавлено, — рассказывает тот же источник. — Людей в руководстве, реально представляющих хотя бы в какой-либо значительной степени ситуацию в какой-либо временной перспективе, пусть и недолгой, — нет. А без этого не может быть и планирования».

Рогачевский МКК — это крупнейшее предприятие по выпуску молочных консервов в Беларуси. Притом и выручка, и чистая прибыль компании растет: за прошлый год выручка составила 304 млн рублей (на 13% больше показателя 2016 года). Чистая прибыль выросла практически в шесть раз — до 10 млн рублей. На предприятии работает около 1600 человек. Рогачевский МКК входит в холдинг «Гомельская мясомолочная компания».

Читайте по теме: Борьба с коррупцией: президент простил еще одного экс-чиновника. Вспоминаем историю помилований

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двух топ-менеджеров Рогачевского молочноконсервного комбината (того самого, где делают сгущенку) задержали за взятки. Это первый заместитель генерального...
 
Новости дня
Новости разные
 
В 2019 году в Орше запустят предприятие по выпуску газовых баллонов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика