Двух топ-менеджеров Рогачевского МКК задержали за взятки. Предприятие осталось без руководства

Двух топ-менеджеров Рогачевского молочноконсервного комбината (того самого, где делают сгущенку) задержали за взятки. Это первый заместитель генерального директора Иван Ткачев и заместитель генерального директора Иван Астапович, пишет Naviny.by со ссылкой на информированный источник. Притом на комбинате сообщили, что они по-прежнему работают, но первый сейчас находится в отпуске, а второй — в командировке в Минске. КГБ задержания не комментирует.

«Ткачев был задержан примерно месяц назад. Он сидит в Гомеле. На выходных с поличным в Минске взяли Астаповича. Его брал КГБ. Факты взяток конкретные и доказанные», — сообщил источник. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете: «Следственным комитетом расследуется уголовное дело в отношении первого заместителя этого предприятия. Он был задержан сотрудниками милиции в мае этого года. Следствием ему предъявлено обвинение в получении взятки, применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. О задержании второго заместителя Следственный комитет информацией не располагает».

В итоге предприятие осталось без руководства. «Руководить сейчас предприятием реально некому, оно обезглавлено, — рассказывает тот же источник. — Людей в руководстве, реально представляющих хотя бы в какой-либо значительной степени ситуацию в какой-либо временной перспективе, пусть и недолгой, — нет. А без этого не может быть и планирования».

Рогачевский МКК — это крупнейшее предприятие по выпуску молочных консервов в Беларуси. Притом и выручка, и чистая прибыль компании растет: за прошлый год выручка составила 304 млн рублей (на 13% больше показателя 2016 года). Чистая прибыль выросла практически в шесть раз — до 10 млн рублей. На предприятии работает около 1600 человек. Рогачевский МКК входит в холдинг «Гомельская мясомолочная компания».