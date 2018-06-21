Отдых после каждого часа работы: учёные рассчитали правильный трудовой режим

Учёные из Латвии выяснили, что каждые 52 минуты работы нужно делать перерыв по 17 минут.



Группа специалистов из Draugiem Group проводила на эту тему исследование. Они наблюдали за действиями сотрудников крупных компаний в течение нескольких рабочих дней и фиксировали показания их работы на приборы. Как выяснилось, лучшие работники – это те, кто чаще других отвлекался на небольшие перерывы.

При графике с 17-минутными перерывами сотрудники показывают наибольшую эффективность и плодотворность.