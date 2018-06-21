"Оказался недоволен стилем вождения". В Могилеве водитель сломал челюсть другому автомобилисту

В Могилеве в ходе дорожного конфликта один водитель избил другого. Об этом сообщается на сайте УВД Могилевского облисполкома.

Конфликт произошел на пересечении улиц Первомайской и Белинского. Как выяснилось, один из водителей оказался недоволен стилем вождения 51-летнего мужчины и резким торможением вынудил того остановить автомобиль. «Выйдя из транспорта, он начал сыпать угрозами, а после, когда слов оказалось недостаточно, ударил водителя кулаком в лицо, сломав челюсть», — рассказали в милиции.

Виновником произошедшего оказался ранее не судимый 30-летний мастер одной из организаций города. Ранее он уже задерживался. Материал передан в Могилевский МОСК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 147 (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Мужчине грозит наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.