Время тестирования





За нарушение порядка проведения тестирования в текущем году по результатам трех предметов в Витебской области за пронос мобильного телефона уже было удалено 2 абитуриента.

В прошедшем году по итогам всей вступительной кампании было удалено 4 абитуриента: 2 — за использование шпаргалки, 2 — за срабатывание мобильного телефона. В 2016 году не было ни одного удаления абитуриентов за нарушение порядка проведения централизованного тестирования.

Комитет госконтроля Витебской области обращает особое внимание абитуриентов и их родителей на то, что участникам ЦТ запрещено иметь при себе, а также использовать в аудитории мобильные телефоны и иные средства приема-передачи информации. Абитуриентам запрещен пронос в аудиторию любых предметов, кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета.

Обращения граждан по спорным и проблемным вопросам ЦТ принимаются комиссиями, которые функционируют в каждом пункте тестирования, а также по контактным телефонам «горячих линий» Комитета госконтроля (в рабочие дни с 9.00 до 18.00): в Витебске — 8(0212) 42-61-82; в Полоцке — 8(0214) 74-87-50; в Орше — 8(0216) 51-09-26. Контактный телефон Витебского регионального центра тестирования — 8(0212) 47-72-34.