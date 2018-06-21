Чтобы встретить зимние холода в тепле





Итоги минувшего отопительного сезона и задачи по подготовке к следующему были рассмотрены на последнем заседании районного исполнительного комитета.

Как следовало из доклада заместителя председателя райисполкома Павла Станюша, прошлый осенне-зимний период в районе прошёл спокойно. Этого удалось добиться благодаря своевременно проведенным профилактическим и ремонтным работам на всех ведомственных теплоисточниках. Также он отметил, что практически на миллион кубических метров снизилось потребление газа. Во-первых, на котельной «Поставы-1» был установлен дополнительный котёл, работающий на местных видах топлива. Во-вторых, стоит учитывать тот факт, что минувший отопительный сезон был короче предыдущего почти на 25 дней.

Основной поставщик тепла в районе — УП ЖКХ. На его балансе находится 25 котельных (9 городских и 16 сельских), один ЦТП и более 90 километров тепловых сетей. Хозяйство огромное, чтобы зимние холода не застали врасплох, по окончании одного отопительного сезона предприятие практически сразу же начинает готовиться к следующему. Проиводятся ремонт котельного оборудования, очистка котлов, перекладка тепловых сетей, профилактика систем отопления и тепловой изоляции в жилищном фонде. До недавнего времени УП ЖКХ занималось также и объектами водно-канализационного хозяйства, которые гораздо больше изношены, чем тепловые сети на Поставщине. В этом году их передали в ведомство отдельного предприятия «Докшицыводоканал», и руководство района надеется, что новый собственник будет вкладывать в их модернизацию серьёзные средства.

Народная мудрость гласит, что сани нужно готовить летом. Но, как показывает практика, к её воплощению в реальности готовы не все. Замглавы района Павел Станюш напомнил, что жители Поставщины должны заранее побеспокоиться о заготовке топлива на зиму, а не откладывать до последнего. Сейчас в районе сформирован хороший запас дров и брикета, нет проблем с доставкой. Потом эти вопросы будут решаться сложнее.

Что же касается заготовки топлива для нужд ЖКХ, то всё идёт по плану. На сезон нужно иметь 25 тысяч кубов дров и 20 тысяч кубов щепы. Их главный поставщик — лесхоз. Уже в районе сформирован определённый запас МВТ, и работа в данном направлении продолжается. Несколько хуже обстоят дела по расчёту организаций с ЖКХ за предоставленные услуги. В числе крупных должников КБО, «Рассвет Поставский» и «Камайский-агро».

Обсуждая проблемные моменты при подготовке к следующему отопительному сезону, глава района Сергей Чепик подчеркнул, что их ни в коем случае не нужно маскировать. Также потребовал от руководителей всех уровней, чтобы принимаемые ими решения в первую очередь были экономически эффективны и выверены.

Людмила ЗЕЛЕНКЕВИЧ