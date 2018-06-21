﻿ Чтобы встретить зимние холода в тепле. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чтобы встретить зимние холода в тепле

22.06.2018 — Разное | Поставский край  
Размер текста:
A
A
A
>

Чтобы встретить зимние холода в тепле

Итоги минувшего отопительного сезона и задачи по подготовке к следующему были рассмотрены на последнем заседании районного исполнительного комитета.

Как следовало из доклада заместителя председателя райисполкома Павла Станюша, прошлый осенне-зимний период в районе прошёл спокойно. Этого удалось добиться благодаря своевременно проведенным профилактическим и ремонтным работам на всех ведомственных теплоисточниках. Также он отметил, что практически на миллион кубических метров снизилось потребление газа. Во-первых, на котельной «Поставы-1» был установлен дополнительный котёл, работающий на местных видах топлива. Во-вторых, стоит учитывать тот факт, что минувший отопительный сезон был короче предыдущего почти на 25 дней. 

Основной поставщик тепла в районе — УП ЖКХ. На его балансе находится 25 котельных (9 городских и 16 сельских), один ЦТП и более 90 километров тепловых сетей. Хозяйство огромное, чтобы зимние холода не застали врасплох, по окончании одного отопительного сезона предприятие практически сразу же начинает готовиться к следующему. Проиводятся ремонт котельного оборудования, очистка котлов, перекладка тепловых сетей, профилактика систем отопления и тепловой изоляции в жилищном фонде. До недавнего времени УП ЖКХ занималось также и объектами водно-канализационного хозяйства, которые гораздо больше изношены, чем тепловые сети на Поставщине. В этом году их передали в ведомство отдельного предприятия «Докшицыводоканал», и руководство района надеется, что новый собственник будет вкладывать в их модернизацию серьёзные средства.

Народная мудрость гласит, что сани нужно готовить летом. Но, как показывает практика, к её воплощению в реальности готовы не все. Замглавы района Павел Станюш напомнил, что жители Поставщины должны заранее побеспокоиться о заготовке топлива на зиму, а не откладывать до последнего. Сейчас в районе сформирован хороший запас дров и брикета, нет проблем с доставкой. Потом эти вопросы будут решаться сложнее.

Что же касается заготовки топлива для нужд ЖКХ, то всё идёт по плану. На сезон нужно иметь 25 тысяч кубов дров и 20 тысяч кубов щепы. Их главный поставщик — лесхоз. Уже в районе сформирован определённый запас МВТ, и работа в данном направлении продолжается. Несколько хуже обстоят дела по расчёту организаций с ЖКХ за предоставленные услуги. В числе крупных должников КБО, «Рассвет Поставский» и «Камайский-агро».

Обсуждая проблемные моменты при подготовке к следующему отопительному сезону, глава района Сергей Чепик подчеркнул, что их ни в коем случае не нужно маскировать. Также потребовал от руководителей всех уровней, чтобы принимаемые ими решения в первую очередь были экономически эффективны и выверены.

Людмила ЗЕЛЕНКЕВИЧ

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Итоги минувшего отопительного сезона и задачи по подготовке к следующему были рассмотрены на последнем заседании районного исполнительного комитета. Как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уроженец Гродненской области выдавал себя за женщину и завладел 52 тысячами рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика