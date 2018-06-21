Курсы валют и криптовалют на сегодня

Курс доллара упал, а евро и рубль РФ подскочили, биткойн -327.63.
Средневзвешенный курс доллара снизился на 0,0114 рубля до 1,9962 BYN/USD. Это минимальное значение за прошедшие 8 дней.
Средневзвешенный курс евро подскочил на 0,0150 рубля до 2,3327 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля вырос на 0,0137 рубля до 3,1600 BYN/100RUB.
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