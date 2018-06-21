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15-летняя молодая мама продолжает искать приключения. Морозова опять сбежала
22.06.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Дрогичинским РОВД устанавливается место нахождение пропавшей без вести несовершеннолетней МОРОЗОВОЙ ДИАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ, 27.09.2002, жительницы д.Старомлыны ул.Хутор, 3 Дрогичинского района, которая 20.06.2018 около 20.00 часов самостоятельно ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не установлено.
Ранее неоднократно уходила из дома, бродяжничала на территории Брестской, Витебской, Гродненской и Минской обл.
Девочка учится в школе, недавно родила ребенка.
Малыша определили в Пинский дом ребенка, так как по закону несовершеннолетней матери не могли его доверить. Но семья забрала мальчика: документы на опекунство оформила мама Дианы, которая вместе с мужем сейчас воспитывает малютку.
29 мая
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Дрогичинским РОВД устанавливается место нахождение пропавшей без вести несовершеннолетней МОРОЗОВОЙ ДИАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ, 27.09.2002, жительницы д.Старомлыны...
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