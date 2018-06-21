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"Пинскдрев" выпустил серию спичек с геометрическими головоломками

22.06.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" выпустило серию спичек с головоломками, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела маркетинга предприятия Сергей Михальчук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56645.php

"Пинскдрев" выпустил серию спичек с геометрическими головоломками

На спичечные коробки пинчане нанесли 21 головоломку с геометрическими фигурами.

Для решения задачи нужно переместить определенное количество спичек в другое место. Причем можно найти как легкие загадки, так и те, над которыми нужно какое-то время подумать. Ответы размещаются на сайте "Пинскдрева".

Несколько лет назад компания уже выпускала спички с головоломками. Инициатива пришлась по душе покупателям. На предприятии решили возродить традицию. "Просто спички - уже банально. Это не только инструмент для добычи огня. Серию с головоломками мы выпустили, чтобы люди могли развлечь себя. Также учитывали интересы филуменистов (коллекционеров спичечной продукции). Такие инициативы находят большой отклик", - отметил Сергей Михальчук.

История "Пинскдрева" начинается с 1880 года, когда братья Лурье основали мануфактурную мастерскую по изготовлению сапожных шпилек и фанерных ящиков. Затем появились спичечная, фанерная фабрики, лесопильные заводы. В настоящее время компания производит мягкую и корпусную мебель, фанеру и спички, строганый шпон, пило- и лесоматериалы, мебельный щит, гнутоклееные и профильные детали, матрацы, окна и двери ПВХ. Продукцию пинчан знают более чем в 130 странах мира.

 
 
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ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" выпустило серию спичек с головоломками, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела маркетинга предприятия Сергей...
 
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