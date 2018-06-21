Родственники защитника цитадели над Бугом приехали из Казахстана на митинг в Брестскую крепость

Родственники защитника цитадели над Бугом Нурмаганбета Улыкбаева приехали из Казахстана в Брест на митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор мемориального комплекса Григорий Бысюк.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56644.php

Читать полностью в источнике с фото:





В Брест приехали племянник и внучатый племянник участника обороны цитадели.

Вместе со всеми собравшимися сегодня на площади "Церемониалов" мужчины почтили память всех павших героев. Затем возложили венок к одной из плит некрополя, на которой нанесено имя рядового Нурмаганбета Улыкбаева. Гости из Казахстана привезли с собой землю, набранную в ауле, где жил защитник Брестской крепости.

"Точных сведений нет, но, предположительно, он был одним из тех, кто остановил немецкий танк, череда которых шла на Восточный форт", - отметил Григорий Бысюк.

Родственники погибшего защитника крепости посетили Брест впервые. После мероприятий в мемориальном комплексе они отправились на могилу еще одного участника обороны - Григория Макарова. Именно благодаря ему стала известна фамилия бойца из Казахстана, с которым они вместе сражались в Восточном форте.

В митинге-реквиеме в Брестской крепости сегодня приняли участие около 10 тыс. человек.