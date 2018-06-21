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Осторожно, на проезжей части по ул. Московской из автомобиля высыпались бутылки
22.06.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
На Зелёной (Московская) на развороте кто-то потерял несколько бутылок, наверное из машины высыпались и разбились.
Осторожно, много стекла на проезжей части.
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На Зелёной (Московская) на развороте кто-то потерял несколько бутылок, наверное из машины высыпались и разбились. Осторожно, много стекла на проезжей части.
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