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«За вело Брест» проводит работу в детских лагерях со школьниками

22.06.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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С 07 по 19 июня 2018 года в отрядах воспитательно-оздоровительного учреждения образования с дневным пребыванием «Солнышко» государственного учреждения образования «Средняя школа №29 г.Бреста» проводились занятия с инструктором информационно-просветительского учреждения «За вело Брест».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56642.php

«За вело Брест» проводит работу в детских лагерях со школьниками

Занятия вызвали живой интерес у воспитанников, так как они получили познавательную информацию по истории изобретения велосипеда, что означает слово «Велосипед», и практически изучили строение и функционирование велосипеда, использование его как экологически безопасного средства передвижения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56642.php

«За вело Брест» проводит работу в детских лагерях со школьниками


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56642.php

«За вело Брест» проводит работу в детских лагерях со школьниками


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56642.php

«За вело Брест» проводит работу в детских лагерях со школьниками

Важным аспектом разговора явилась также пропаганда велодвижения как фактора формирования здорового образа жизни – это простой и приятный способ поддерживать свое тело в форме.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56642.php

«За вело Брест» проводит работу в детских лагерях со школьниками


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56642.php

«За вело Брест» проводит работу в детских лагерях со школьниками

Езда на велосипеде – это позитивное занятие, которое может пополнить вес чувством счастья.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56642.php

«За вело Брест» проводит работу в детских лагерях со школьниками

Но вместе с тем указывалась на безусловное исполнение всех правил дорожного движения при движении на велосипеде. Велосипедист – это участник дорожного движения! Были освещены правила безопасной езды.

Теги: Брест
 
 
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С 07 по 19 июня 2018 года в отрядах воспитательно-оздоровительного учреждения образования с дневным пребыванием «Солнышко» государственного учреждения образования...
 
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