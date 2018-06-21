«За вело Брест» проводит работу в детских лагерях со школьниками

С 07 по 19 июня 2018 года в отрядах воспитательно-оздоровительного учреждения образования с дневным пребыванием «Солнышко» государственного учреждения образования «Средняя школа №29 г.Бреста» проводились занятия с инструктором информационно-просветительского учреждения «За вело Брест».



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Занятия вызвали живой интерес у воспитанников, так как они получили познавательную информацию по истории изобретения велосипеда, что означает слово «Велосипед», и практически изучили строение и функционирование велосипеда, использование его как экологически безопасного средства передвижения.



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Важным аспектом разговора явилась также пропаганда велодвижения как фактора формирования здорового образа жизни – это простой и приятный способ поддерживать свое тело в форме.



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Езда на велосипеде – это позитивное занятие, которое может пополнить вес чувством счастья.



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Но вместе с тем указывалась на безусловное исполнение всех правил дорожного движения при движении на велосипеде. Велосипедист – это участник дорожного движения! Были освещены правила безопасной езды.