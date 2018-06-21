|
«За вело Брест» проводит работу в детских лагерях со школьниками
22.06.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
С 07 по 19 июня 2018 года в отрядах воспитательно-оздоровительного учреждения образования с дневным пребыванием «Солнышко» государственного учреждения образования «Средняя школа №29 г.Бреста» проводились занятия с инструктором информационно-просветительского учреждения «За вело Брест».
Занятия вызвали живой интерес у воспитанников, так как они получили познавательную информацию по истории изобретения велосипеда, что означает слово «Велосипед», и практически изучили строение и функционирование велосипеда, использование его как экологически безопасного средства передвижения.
Важным аспектом разговора явилась также пропаганда велодвижения как фактора формирования здорового образа жизни – это простой и приятный способ поддерживать свое тело в форме.
Езда на велосипеде – это позитивное занятие, которое может пополнить вес чувством счастья.
Но вместе с тем указывалась на безусловное исполнение всех правил дорожного движения при движении на велосипеде. Велосипедист – это участник дорожного движения! Были освещены правила безопасной езды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 07 по 19 июня 2018 года в отрядах воспитательно-оздоровительного учреждения образования с дневным пребыванием «Солнышко» государственного учреждения образования...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)