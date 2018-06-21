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О радиационном контроле даров леса: где ягоды и грибы можно проверить бесплатно

22.06.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В связи с началом сбора первых даров леса санитарно-эпидемиологическая служба Брестской области обращает внимание населения на имеющуюся проблему повышенного содержания радионуклидов цезия-137 в ягодах и грибах, произрастающих в лесах, расположенных на отдельных территориях районов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56641.php

О радиационном контроле даров леса: где ягоды и грибы можно проверить бесплатно

Ежегодно с началом сезона массового сбора лесных ягод, грибов учреждениями государственного санитарного надзора Брестской области совместно с Брестским государственным производственным лесохозяйственным объединением проводится радиационный контроль даров леса, а также разъяснительная работа.

По результатам совместной работы, проведенной в Брестской области в 2017 году, выявлено несоответствие нормативным требованиям в 39,8% проб грибов и в 11% проб ягод по содержанию радионуклидов цезия-137.       

В загрязнённых радионуклидами лесных массивах, расположенных на территориях Лунинецкого, Столинского, Пинского районов, несмотря на прошедшие 32 года после Чернобыльской катастрофы, ежегодно регистрируются пробы дикорастущей продукции с превышением содержания радионуклидов цезия-137.

В каждом лесхозе вышеуказанных районов по результатам радиометрических исследований почвы, лесной продукции определены места, где можно осуществлять сбор грибов и ягод, а где их сбор запрещён. На видных местах в лесах вывешены аншлаги.

Территориальными центрами гигиены и эпидемиологии осуществляется информирование населения в средствах массовой информации, на электронных сайтах центров гигиены и эпидемиологии, райисполкомов, на информационных стендах.

В тоже время, несмотря на проводимую профилактическую работу, местное население, предприимчивые граждане собирают для продажи ягоды, грибы, в том числе и в местах, где сбор их запрещен. Данная продукция леса может оказаться на любой территории Брестской области и других территориях республики.

В связи с этим санитарно-эпидемиологическая служба области не рекомендует покупать лесные ягоды, грибы у лиц, торгующих вдоль автомобильных дорог, на улицах, возле рынков и иных неустановленных местах без документов, подтверждающих их безопасность на содержание радионуклидов.

Информируем, что проверить ягоды и грибы, собранные для собственного потребления на наличие радионуклидов, можно в лабораториях центров гигиены и эпидемиологии совершенно бесплатно.

Радиационный контроль грибов и ягод, реализуемых на рынках для населения, осуществляется на платной основе ветеринарно-санитарными лабораториями рынков, райПО, заготовительными организациями.    

Соблюдая эти простые правила и настороженность, вы тем самым обезопасите себя и своих близких от поступления и накопления в организме радиоактивных веществ.

Владимир Владимирович Гиндюк Зав. отделением
радиационной гигиены Брестского областного ЦГЭиОЗ

 
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В связи с началом сбора первых даров леса санитарно-эпидемиологическая служба Брестской области обращает внимание населения на имеющуюся проблему повышенного...
 
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