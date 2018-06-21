Во имя светлой памяти





Имя кировчанина Кирилла Дрозда не раз появлялось на страницах районной и республиканской прессы. Молодой человек – выпускник гимназии г.Кировска, а ныне – курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси еще со школьной парты начал заниматься поисковой работой. Благодаря оцифрованным архивам и электронным базам данных Кирилл собирает информацию о земляках – солдатах и офицерах, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

За время своей исследовательской деятельности юноша обработал 1024 фамилии жителей Кировщины, которые в книге «Память» Кировского района записаны с пометкой «пропавший без вести», восстановил судьбы 112 человек, нашел 62 награды. Благодаря его стараниям в 2016 году в Посольстве России в Беларуси состоялось вручение удостоверения Ордена Красной Звезды Н.В.Пархамович — дочери героя.

«Я считаю эту работу самой важной за всю свою жизнь. На нее ушло огромное количество времени, это титанический труд, но он того стоит, так как речь идет о судьбах погибших земляков, которые отдали жизни за наше будущее! Освободить из беспамятства — самая малость, что мы, потомки, можем сейчас сделать для них. Очень приятно, когда пишут или звонят благодарные родственники отысканных мною людей», — говорит Кирилл.

За время войны многим родным воинов приходили повестки с пометкой «пропал без вести». В сознании людей это означало, в том числе, — сдался в плен, перешел на сторону врага… Говорить, что сын, отец, брат пропал без вести было не принято и даже позорно. Жив или нет, где захоронен — годами оставалось неизвестно.

«Я решил сделать что-нибудь, чтобы восстановить историческую справедливость и установить судьбы этих людей, — продолжает свой рассказ молодой человек. — Взял книгу «Память» и произвожу на каждого по три поисковых запроса через сайты Министерства обороны Российской Федерации (Мемориал, Подвиг народа) и немецкой базы данных военнопленных».

Кирилл во время учебы в университете также восстановил судьбы некоторых курсантов первого выпуска 1934 года пожарно-технической школы по подготовке командного состава пожарной охраны, с которого берет свое начало история учебного заведения.

Поисковая деятельность юноши нашла оценку и в научных кругах. Работа Кирилла «Восстановление памяти о погибших в годы войны как основа патриотического воспитания курсантов» стала лауреатом XXIV Республиканского конкурса научных работ студентов, организатором которого является Министерство образования Республики Беларусь. В этом году на конкурс было предоставлено почти 4 тысячи работ студентов, магистрантов, выпускников. Среди лучших авторов — и наш земляк Кирилл Дрозд.

«Моя работа впечатлила комиссию апробацией, практическим значением, пользой для тех, кому не безразлична судьба героев, — делится впечатлениями Кирилл. — В секции, где я защищал работу, не было студентов или курсантов, а только выпускники магистратур из различных учреждений высшего образования. Тем более почетно было стать лауретом».

В копилке достижений Кирилла также две научные статьи в сборниках Высшей аттестационной комиссии, 12 публикаций в сборниках тезисов республиканских и международных конференций, 5 актов внедрения. Его научную работу курирует кандидат исторических наук, доцент В.А.Карпиевич.

Отрадно, что школьное увлечение нужным делом, благодаря настойчивости и целеустремленности, переросло в серьезную научную и общественно-патриотическую дея­тельность. Совмещать учебу с поисковой работой Кириллу помогает собранность и навык правильно планировать свое время, а также привычка доводить начатое дело до конца. А также осознание того, что затраченные усилия — не зря: восстановленные им из забытья имена павших героев помогает восстановить в отношении них историческую справедливость.

Евгения БЕЛЬКО.