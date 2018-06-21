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Молодой специалист из КСУП «Нива-Барсуки» Дарина Ярохович считает, что лучше жить и работать — на малой родине

22.06.2018 — Разное | Кировец  
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Молодой специалист из КСУП «Нива-Барсуки» Дарина Ярохович считает, что лучше жить и работать — на малой родине

У молодых специалистов закрепилась тенденция: после отработки в сельской местности многие из них остаются работать в районе и не стремятся в большие города. Им все же милее жизнь на малой родине.

Третий год уроженка аг.Барсуки Дарина Ярохович работает инженером по охране труда в КСУП «Нива-Барсуки». Этому предшествовала учеба в БНТУ, распределение в одну из минских организаций. Там же, на работе, Дарина познакомилась с будущим мужем, молодые сыграли свадьбу. Пришла пора серьезно думать о будущем, и оба сошлись во мнении, что лучше переехать в сельскую местность.
В то время, когда пара решала, где поселиться, родные подсказали свободный участок на той же самой улице, где выросла Дарина. Место понравилось молодым и, спустя время, началось строительство их собственного дома.
Найти работу по специальности инженера-конструктора в районе было сложно. В результате поисков девушка обратилась к директору КСУП «Нива-Барсуки» И.В.Рыняку, который предложил ей должность инженера по охране труда.
Контроль за соблюдением правил безопасности жизни и здоровья сотрудников предприятия в процессе их трудовой деятельности, вводные инструктажи по охране труда с новыми работниками, анализ состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и многое другое — все это входит в должностные обязанности Дарины Ярохович.
В коллективе молодого специалиста встретили доброжелательно. Сначала было сложно — приходилось быстро учиться, воспринимать много новой информации, но благодаря помощи коллег девушка освоилась быстро, если были какие-то вопросы и трудности, специалисты управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома всегда шли на контакт, присылали необходимые методические материалы. Помогали набираться опыта семинары и курсы повышения квалификации.
Что касается досуга, то семейному человеку, по мнению Дарины, здесь не скучно. Дискотеки и прочие подобные развлечения отходят на задний план, на первом месте — семья, в планах — свой дом, дети. Что касается их воспитания и образования, то, учитывая личный опыт и опыт мужа, девушка уверена, что и в сельской местности при желании можно получить необходимые знания. А кружки и секции есть при школе, хотя два-три раза в неделю вполне возможно возить ребенка на занятия и в Кировск.
Жизнь в сельской местности накладывает определенный отпечаток на времяпрепровождение семейной пары — хлопоты по хозяйству, в летнее время — работа на участке, строительство дома, но кроме этого находится время и на увлечения. Когда приходит вдохновение, Дарина пробует себя в рукоделии, шитье, к слову, последним было увлечение вытинанкой. А еще пара любит путешествовать — впечатлила последняя поездка по Брестчине, во время которой молодые люди знакомились с местными памятниками архитектуры и были приятно удивлены увиденным.
Как видим, жизнь на селе — вовсе не испытание для молодых людей, наоборот, — здесь, в Барсуках, супруги нашли свое пристанище и планируют жить и растить будущих детей.
Юлия ЗАВИШЕВА.
Фото автора.

 
 
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