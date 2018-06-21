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21 июня в Горках прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби»

22.06.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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21 июня в Горках прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби»

В рамках областной молодежной патриотической акции «Звон скорби» в Горках прошел митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. На берегу Нижнего пруда собрались активисты ОО «БРСМ», представители исполнительной власти, православной церкви, лидер районной пионерской организации, молодежь района, жители города.

Перед участниками акции выступили первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Бандык, председатель районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Сергей Шинелев, благочинный церквей Горецкого округа Могилевской епархии иерей Сергий Мосур.

Все они были едины в убеждении, что всем нам необходимо свято беречь историю Великой Отечественной войны, сохранить ее неизменной для будущих поколений, помнить о погибших за нашу мирную жизнь.

Собравшиеся почтили память погибших в годы войны минутой молчания и опустили на воду венки с зажженными свечами и бумажные кораблики с именами погибших земляков.

21 июня в Горках прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби»

21 июня в Горках прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби»

21 июня в Горках прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби»

21 июня в Горках прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби»

21 июня в Горках прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби»

21 июня в Горках прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби»
21 июня в Горках прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби»

21 июня в Горках прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби»

21 июня в Горках прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби»

21 июня в Горках прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби»

21 июня в Горках прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби»

21 июня в Горках прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби»

21 июня в Горках прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби»

21 июня в Горках прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби»

21 июня в Горках прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби»

21 июня в Горках прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби»

21 июня в Горках прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби»

21 июня в Горках прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби»

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.

 
 
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В рамках областной молодежной патриотической акции «Звон скорби» в Горках прошел митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной...
 
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