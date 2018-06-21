БРСМ объявил о старте фотоконкурса «Сэлфі&фота з вышыванкай»

В конкурсе принимают участие все желающие в возрасте от 14 до 31 года. Конкурсные работы могут быть поданы в двух категориях: селфи-фото; традиционное фото.



Общие требования к конкурсным работам:



— к участию в конкурсе допускаются фотографии, на которых изображены люди с предметами, содержащими белорусский орнамент (в одежде, аксессуарах, рядом с атрибутами быта и т.д.);



— участники фотоконкурса размещают свои работы в фотоальбоме «Сэлфі&фота з вышыванкай» в сообществе «Молодежь Солигорщины» .

