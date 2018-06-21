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БРСМ объявил о старте фотоконкурса «Сэлфі&фота з вышыванкай»
22.06.2018 — Разное | Soligorsk News
15 июня 2018 13:05 1653
БРСМ объявил о старте фотоконкурса "Сэлфі&фота з вышыванкай"
Накануне празднования Дня Независимости Республики Беларусь ОО «БРСМ» объявляет фотоконкурс «Сэлфі&фота з вышыванкай». Конкурс пройдет с 15 по 26 июня.
В конкурсе принимают участие все желающие в возрасте от 14 до 31 года. Конкурсные работы могут быть поданы в двух категориях: селфи-фото; традиционное фото.
Победители в каждой категории будут определенны 26 июня по количеству набранных «лайков». Победители получат призы от Солигорского райкома ОО «БРСМ».
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации паблика
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15 июня 2018 13:05 1653 БРСМ объявил о старте фотоконкурса "Сэлфі&фота з...
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