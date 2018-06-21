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Сотрудники Amazon протестуют против полицейских контрактов компании
Сотрудники Amazon написали открытое письмо основателю и CEO компании Джеффу Безосу. Они протестуют против использования правоохранительными органами США разработанной в Amazon технологии распознавания лиц,
Протесты спровоцировало ужесточение иммиграционной политики США на мексиканской границе, в результате которой детей забирают у родителей, помещаемых в специальные центры содержания. По словам сотрудников, именно технологии Amazon дают возможность Пограничной службе и Департаменту внутренней безопасности заниматься «аморальными» вещами.
Работники также потребовали отключить компанию по обработке данных Palantir от облачных сервисов Amazon. Компания известна благодаря своему сотрудничеству со спецслужбами, а её основателем является предприниматель сторонник Трампа Питер Тиль.
Ранее американский союз защиты гражданских свобод (ACLU)
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