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Сотрудники Amazon протестуют против полицейских контрактов компании

22.06.2018 12:53 — Разное | dev.by  
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Сотрудники Amazon написали открытое письмо основателю и CEO компании Джеффу Безосу. Они протестуют против использования правоохранительными органами США разработанной в Amazon технологии распознавания лиц, пишет Gizmodo.

Сотрудники Amazon протестуют против полицейских контрактов компании

Протесты спровоцировало ужесточение иммиграционной политики США на мексиканской границе, в результате которой детей забирают у родителей, помещаемых в специальные центры содержания. По словам сотрудников, именно технологии Amazon дают возможность Пограничной службе и Департаменту внутренней безопасности заниматься «аморальными» вещами.

Работники также потребовали отключить компанию по обработке данных Palantir от облачных сервисов Amazon. Компания известна благодаря своему сотрудничеству со спецслужбами, а её основателем является предприниматель сторонник Трампа Питер Тиль.

Ранее американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) получил информацию о сотрудничестве Amazon с американской полицией в области использования системы распознавания лиц Rekognition. К отказу от этой практики Безоса призвали некоторые акционеры Amazon.

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Сотрудники Amazon написали открытое письмо основателю и CEO компании Джеффу Безосу. Они протестуют против использования правоохранительными органами США...
 
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