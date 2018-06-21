Сотрудники Amazon протестуют против полицейских контрактов компании

Сотрудники Amazon написали открытое письмо основателю и CEO компании Джеффу Безосу. Они протестуют против использования правоохранительными органами США разработанной в Amazon технологии распознавания лиц, пишет Gizmodo.





Протесты спровоцировало ужесточение иммиграционной политики США на мексиканской границе, в результате которой детей забирают у родителей, помещаемых в специальные центры содержания. По словам сотрудников, именно технологии Amazon дают возможность Пограничной службе и Департаменту внутренней безопасности заниматься «аморальными» вещами.

Работники также потребовали отключить компанию по обработке данных Palantir от облачных сервисов Amazon. Компания известна благодаря своему сотрудничеству со спецслужбами, а её основателем является предприниматель сторонник Трампа Питер Тиль.