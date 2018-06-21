ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Если делать по сто приседаний в день, каких изменений добьешься за месяц

22.06.2018 13:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Что будет, если делать сто приседаний каждый день — и так целый месяц? Такую цель поставили перед собой Спенсер, Шеннон и Бренда из Buzzfeed.

Все трое рассчитывали хорошенько проработать ягодицы и бедра. Мотивация была разной: Спенсер жаловался на то, что всегда был тощим и маленьким. Шеннон рассказывала, что ее ноги всегда казались ей слишком большими, а попа — чересчур маленькой. А Бренда считала, что имеет телосложение 13-летнего мальчишки — может, сотня приседаний каждый день помогут обзавестись ей попой, как у Ники Минаж.


Спенсер, Шеннон и Бренда. Скриншот: youtube.com

Так как Спенсер обычно тренировался шесть раз в неделю, приседать он решил с дополнительным весом — чтобы не было слишком легко.

Поначалу сотня приседаний давалась с трудом — не у всех получалось подобраться к заветной цифре. Но день за днем тренироваться становилось все легче. Участники челленджа признавались, что чувствуют себя более сильными и подтянутыми. А вот как выглядели результаты.

Спенсер обратил внимание, что его квадрицепсы стали больше.

У Шеннон увеличился обхват бедер почти на сантиметр.

А у Бренды бедра прибавили даже больше сантиметра в обхвате.

 

Читайте также
15 привычек, из-за которых вы набираете лишний вес
«Муж любил меня и в весе 110 кг». Как могилевчанка похудела за девять месяцев

 

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такую цель поставили перед собой Спенсер, Шеннон и Бренда.
 
Новости дня
Новости разные
 
CEBIT 2018: Huawei представила передовые методы цифровой трансформации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика