Если делать по сто приседаний в день, каких изменений добьешься за месяц

Что будет, если делать сто приседаний каждый день — и так целый месяц? Такую цель поставили перед собой Спенсер, Шеннон и Бренда из Buzzfeed .

Все трое рассчитывали хорошенько проработать ягодицы и бедра. Мотивация была разной: Спенсер жаловался на то, что всегда был тощим и маленьким. Шеннон рассказывала, что ее ноги всегда казались ей слишком большими, а попа — чересчур маленькой. А Бренда считала, что имеет телосложение 13-летнего мальчишки — может, сотня приседаний каждый день помогут обзавестись ей попой, как у Ники Минаж.



Спенсер, Шеннон и Бренда. Скриншот: youtube.com

Так как Спенсер обычно тренировался шесть раз в неделю, приседать он решил с дополнительным весом — чтобы не было слишком легко.



Спенсер обратил внимание, что его квадрицепсы стали больше.



У Шеннон увеличился обхват бедер почти на сантиметр.



А у Бренды бедра прибавили даже больше сантиметра в обхвате.

Поначалу сотня приседаний давалась с трудом — не у всех получалось подобраться к заветной цифре. Но день за днем тренироваться становилось все легче. Участники челленджа признавались, что чувствуют себя более сильными и подтянутыми. А вот как выглядели результаты.