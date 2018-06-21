В Кричеве мужчина убил бывшую жену выстрелом в голову

Вечером 21 июня мужчина убил выстрелом в голову свою бывшую жену прямо на одной из улиц Кричева. После этого он застрелился.

Как сообщает Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси, медицинский судебный эксперт в результате осмотра тел погибших установил, что обоим причинены огнестрельные ранения в голову, от которых мужчина (1959 года рождения) и женщина (1963 года рождения) скончались на месте происшествия. В ходе проведения судебно-медицинской, судебно-химической и судебно-гистологической экспертиз предстоит установить, имеется ли в крови мужчины алкоголь, психотропные вещества или наркотические средства.

«С места происшествия в числе прочих вещественных доказательств изъято предполагаемое орудие совершенного преступления – пистолет марки ТТ, патроны и гильзы, которые будут направлены для проведения баллистической экспертизы в управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Могилевской области», - сообщает Комитет.

Кричевским районным отделом СК Беларуси возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.139 УЛ Республики Беларусь).