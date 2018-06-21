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Яна Третьяк призер первенства Европы по вольной борьбе
22.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
15-17 июня в Венгрии в г. Дьёр состоялся чемпионат Европы по вольной борьбе среди школьников. Беларусь в весовой категории до 62 кг представляла воспитанница волковысской районной ДЮСШ профсоюзов Яна Третьяк. Она уверенно одержала победы над участницами из Литвы, Нидерландов и Венгрии.
В полуфинале Яна уверенно вела схватку против соперницы из России, но Яне немного не хватило везения и она уступила схватку россиянке. В поединке за бронзу Третьяк Яна уверенно разгромила молдаванку и завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы.
Поздравляем!
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15-17 июня в Венгрии в г. Дьёр состоялся чемпионат Европы по вольной борьбе среди школьников. Беларусь в весовой категории до 62 кг представляла...
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