Яна Третьяк призер первенства Европы по вольной борьбе





15-17 июня в Венгрии в г. Дьёр состоялся чемпионат Европы по вольной борьбе среди школьников. Беларусь в весовой категории до 62 кг представляла воспитанница волковысской районной ДЮСШ профсоюзов Яна Третьяк. Она уверенно одержала победы над участницами из Литвы, Нидерландов и Венгрии.





В полуфинале Яна уверенно вела схватку против соперницы из России, но Яне немного не хватило везения и она уступила схватку россиянке. В поединке за бронзу Третьяк Яна уверенно разгромила молдаванку и завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы.





Поздравляем!