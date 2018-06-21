Футбол: «Динамо» и «Динамо» на «Динамо»

На обновлённом главном стадионе страны прошёл первый футбольный матч. Арена «Динамо» открыта спустя шесть лет реконструкции и теперь вмещает чуть более 22-ух тысяч зрителей.

На легендарном стадионе прошло много знаковых матчей. Но ещё больше – впереди, уверены болельщики. В первой игре на обновлённой арене они увидели семь голов. Команда, составленная из футболистов минского и брестского «Динамо», одолела сборную клубов белорусского чемпионата – 4:3. Первый мяч на новом стадионе шикарным ударом забил Александр Нойок.

В последний раз в футбол на «Динамо» играли шесть лет назад БАТЭ и «Лилль». И теперь стадион вновь готов принять большие матчи. Впервые за долго время сборная Беларуси сможет проводить свои встречи в Минске.